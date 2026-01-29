Confiança de Serviços sobe 0,6 ponto em janeiro ante dezembro, para 90,9 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,6 ponto em janeiro ante dezembro, para 90,9 pontos, na série dessazonalizada, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice cresceu 0,7 ponto. "No primeiro mês do ano a confiança de serviços voltou a subir moderadamente. Após um momento favorável no final do ano passado, o empresário inicia o ano mais otimista quanto ao futuro dos negócios, com destaque para o segmento de Serviços de Transporte. Em relação ao presente, Informação e Comunicação e Serviços Profissionais enfrentam ajuste na demanda presente, mas seguem otimistas para o futuro", avaliou Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

A melhora em janeiro foi puxada pelas avaliações sobre o futuro. O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 2,9 pontos, para 91,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) saltou 4,2 pontos, para 90,3 pontos.

"A melhora gradual da confiança confirma a resposta favorável do setor ao cenário macroeconômico desafiador. Ainda que o mercado de trabalho e o controle da inflação se apresentem como fatores econômicos positivos, é cedo para esperar grandes avanços da atividade no curto prazo em virtude da restrição da política monetária", completou Pacini. No ISA-S, o indicador de volume de demanda atual caiu 2,1 pontos, para 91,7 pontos, e o de situação atual dos negócios diminuiu 3,7 pontos, para 91,6 pontos. Já no IE-S, a demanda prevista para os próximos três meses subiu 4,8 pontos, para 91,2 pontos, enquanto a tendência dos negócios nos próximos seis meses ganhou 3,6 pontos, alcançando 89,5 pontos. O levantamento coletou respostas de 1.315 empresas entre os dias 5 e 28 de janeiro.