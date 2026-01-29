Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança de Serviços sobe 0,6 ponto em janeiro ante dezembro, para 90,9 pontos, afirma FGV

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,6 ponto em janeiro ante dezembro, para 90,9 pontos, na série dessazonalizada, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice cresceu 0,7 ponto.

"No primeiro mês do ano a confiança de serviços voltou a subir moderadamente. Após um momento favorável no final do ano passado, o empresário inicia o ano mais otimista quanto ao futuro dos negócios, com destaque para o segmento de Serviços de Transporte. Em relação ao presente, Informação e Comunicação e Serviços Profissionais enfrentam ajuste na demanda presente, mas seguem otimistas para o futuro", avaliou Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

A melhora em janeiro foi puxada pelas avaliações sobre o futuro. O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 2,9 pontos, para 91,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) saltou 4,2 pontos, para 90,3 pontos.

"A melhora gradual da confiança confirma a resposta favorável do setor ao cenário macroeconômico desafiador. Ainda que o mercado de trabalho e o controle da inflação se apresentem como fatores econômicos positivos, é cedo para esperar grandes avanços da atividade no curto prazo em virtude da restrição da política monetária", completou Pacini.

No ISA-S, o indicador de volume de demanda atual caiu 2,1 pontos, para 91,7 pontos, e o de situação atual dos negócios diminuiu 3,7 pontos, para 91,6 pontos. Já no IE-S, a demanda prevista para os próximos três meses subiu 4,8 pontos, para 91,2 pontos, enquanto a tendência dos negócios nos próximos seis meses ganhou 3,6 pontos, alcançando 89,5 pontos.

O levantamento coletou respostas de 1.315 empresas entre os dias 5 e 28 de janeiro.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

