Ceará gera 49.184 novos postos de trabalho em 2025, mas tem queda de 12,7% ante 2024

￼SETOR de serviços foi o que teve a maior alta, com 22.505 novos postos criados em 2025 / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O Ceará gerou 49.184 novos postos formais de trabalho em 2025, como resultado de 667.953 admissões e 618.769 desligamentos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O resultado representou uma queda de 12,7%, na comparação com 2024, quando foram criados 55.433 novas vagas de trabalho com carteira assinada. Apesar disso, o desempenho foi o terceiro melhor do Nordeste, atrás apenas da Bahia, com 94.380 novas vagas com carteira assinada, e de Pernambuco, com 72.565.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO O desempenho abaixo do esperado para o ano foi fortemente impactado pelos números de dezembro, quando o saldo de empregos ficou negativo em 10.800. Os resultados negativos são relativamente comuns em dezembro, por questões de sazonalidade, mas em 2025 esse número foi 47,9% pior que o verificado em dezembro de 2024, quando ficou em -7.143 vagas formais. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo

“Por outro lado, a gente teve com esses 49 mil postos, um crescimento positivo de 3,5% no nosso estoque de carteiras assinadas, de postos de trabalho. E continuamos com um bom número quando a gente trata do acumulado dos três anos: a gente ultrapassa a marca de 155 mil. Nós tivemos essa desaceleração em dezembro; janeiro também é um período de desaceleração, mas, a partir de fevereiro, assim como em outros anos, nós vamos ter aí uma retomada do crescimento da economia, principalmente no setor de serviços”, projeta. Por falar em setores, o de serviços foi o que apresentou o comportamento mais extremo nas comparações entre o desempenho de dezembro e do ano como um todo. Por um lado, foi o que mais criou postos de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. Nada menos que 22.255. Por outro lado, foi o que mais perdeu vagas formais em dezembro, com saldo negativo de 4.735. O impacto no setor de serviços, contudo, não foi homogêneo. O setor de alimentação fora do lar não sofreu com perda de postos de trabalho, conforme o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto.

“Ao contrário, o setor está necessitando muito de mão de obra, está sofrendo um verdadeiro 'apagão de mão de obra', então dificilmente vai haver redução em contratações. E principalmente em dezembro, que a gente teve um aumento de faturamento em torno de 20%, em relação a um mês normal”, relata. Comércio foi o único setor a apresentar saldo positivo de empregos em dezembro, com 1.163 novos postos Crédito: FABIO LIMA / O POVO O comércio, por sua vez, foi o único a ter desempenho positivo em dezembro, com a criação de 1.163 novos postos de trabalho com carteira assinada e também aparece bem posicionado, em segundo lugar, entre os setores que mais cresceram no Ceará em 2025, com 9.509 novas vagas criadas ao longo do ano passado.