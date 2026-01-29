Caged: todos os grandes agrupamentos de atividades registraram saldos negativos em dezembro

Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos em dezembro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O setor de serviços fechou 280.810 vagas; a indústria fechou 135.087; a construção civil fechou 104.077; o comércio fechou 54.355; e a agropecuária fechou 43.836 postos.