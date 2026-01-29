Caged: todos os grandes agrupamentos de atividades registraram saldos negativos em dezembro
Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos em dezembro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O setor de serviços fechou 280.810 vagas; a indústria fechou 135.087; a construção civil fechou 104.077; o comércio fechou 54.355; e a agropecuária fechou 43.836 postos.
Unidades da Federação
Em dezembro de 2025, todos os Estados apresentaram saldos negativos, com destaque para São Paulo (-224.282 postos), Minas Gerais (-72.755) e Paraná (-51.087).
O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78 uma redução de R$ 11,86 (-0,51%) em relação a novembro de 2025 (R$ 2.315,44). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 57,18 (+2,55%).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente