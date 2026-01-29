Caged: saldo líquido de dezembro é negativo em 618.164 vagas, acima do esperado pelo mercado

O mercado de trabalho brasileiro fechou 618.164 postos de trabalho em dezembro de 2025, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A variação do mês foi de -1,26%, o que, segundo a pasta, é compatível com o padrão histórico do Novo Caged, cuja média de dezembro em 2023 e 2024 foi de -1,07%. É o pior mês de dezembro desde a pandemia, em 2020.