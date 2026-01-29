Bolsas europeias sobem com Londres puxada por mineradoras e Frankfurt fica de fora com SAP

São Paulo, 29/01/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta impulsionadas por notícias corporativas nesta quinta-feira em meio ao ajuste à reunião do Federal Reserve nos EUA. Londres avança alavancada por mineradoras. Frankfurt era ponto negativo diante da queda das ações da SAP após a divulgação de seus resultados.

Por volta das 7h36 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,4%, a 610,71 pontos. A Bolsa de Londres ganhava 0,41%, a de Paris apontava avanço de 0,6% e a de Frankfurt perdia 1%. O mercado de Milão tinha alta de 0,50% e o de Lisboa indicava ganho de 0,44%. Madri apresentava valorização de 0,4%.

Nos EUA, o comunicado do Fed atualizou a definição anterior de crescimento econômico moderado para sólido e removeu os comentários de que os riscos de queda para o emprego haviam aumentado.

Em Londres, as mineradoras impulsionavam o FTSE 100. A Antofagasta saltava 6,2% após relatório de produção e em sessão de disparada do cobre e do ouro, que era negociado acima de US$ 5.500 a onça-troy. O grupo de private equity 3i tinha um ganho de 12% após anunciar os resultados trimestrais.

Na direção oposta, as ações da SAP despencavam 15% em Frankfurt. A maior empresa de softwares da Europa divulgou resultados melhores do que o esperado, mas o crescimento da receita com serviços em nuvem ficou aquém das expectativas.