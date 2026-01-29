Bolsas da Ásia fecham mistas após Fed e com tensões que mantêm ouro acima de US$ 5.500
Por Patricia Lara*
São Paulo, 29/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única após o Federal Reserve indicar na véspera que segue cauteloso e confirmar as expectativas com manutenção da taxa de juros nos EUA. Tensões geopolíticas e debate por diversificação mantiveram o ouro acima de US$ 5.500 a onça-troy.
Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou estável, a 53.375,60 pontos.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,5%, aos 27.986,09 pontos. Enquanto as tensões geopolíticas fomentam o debate sobre diversificação, três empresas chinesas estão se preparando para levantar mais de US$ 2 bilhões em Hong Kong.
A gigante de suínos Muyuan Foods pretende captar até US$ 1,37 bilhão através de uma oferta secundária, enquanto a produtora de máquinas industriais CNC Technology está visando até US$ 619,5 milhões. Ambas as empresas já são negociadas na bolsa de Shenzhen, e sua incursão em Hong Kong continua a tendência de empresas chinesas buscando fontes de financiamento no exterior e ampliando sua base de investidores. A provedora de saúde privada Distinct Healthcare também começou a receber pedidos para sua oferta pública inicial.
Em Seul, o Kospi fechou em alta de 1%, a 5.221,25 pontos. As ações da Samsung Electronics fecharam em queda de 1,05%, com correção que reduziu os ganhos deste ano a 25%. A empresa anunciou na quinta-feira um aumento de mais de três vezes nos lucros do quarto trimestre, atingindo um novo recorde e superando as estimativas.
O índice chinês Xangai Composto fechou com leve alta de 0,2%, aos a 4.157,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,5%, a 2.704,80 pontos.
O Taiex, de Taiwan, caiu 0,8%, aos 32.536,27 pontos.
Os investidores acompanharam atentamente os desdobramentos na Indonésia após o índice de referência Jacarta Composto despencar, na sequência do comunicado da provedora de índices MSCI alertando para um possível rebaixamento do país para o status de mercado de fronteira. Os negócios na bolsa chegaram a ser interrompidos. No final do pregão, o índice Jacarta Composto terminou com recuo de 1,1%, aos 8.232,20 pontos.
Na Oceania, a bolsa australiana caiu e o índice S&P/ASX perdeu 0,07%, para 8.927,50 pontos.
Contato: [email protected]
* Com informações da Dow Jones Newswires
