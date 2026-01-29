Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BNB diz que serviço de Pix voltou após ataque hacker

BNB diz que serviço de Pix foi normalizado após ataque hacker

De acordo com o BNB, não foram identificados impactos materiais sobre clientes ou vazamento de dados sensíveis com o incidente de segurança cibernética
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) informou que normalizou as transações via Pix após um ataque hacker identificado em sua infraestrutura tecnológica.

O serviço havia sido suspenso de forma temporária e preventiva enquanto as equipes técnicas avaliavam a extensão do incidente e trabalhavam para garantir a segurança do sistema.

Em comunicado, o BNB disse que o incidente de segurança cibernética, divulgado na segunda-feira, 26 de janeiro, foi “devidamente contido a partir da implantação imediata dos protocolos internos de resposta”.

Após a contenção, a instituição reforçou seus mecanismos de proteção, com novas camadas de monitoramento, validação de acessos e fortalecimento dos controles da infraestrutura tecnológica.

Com a verificação da plena integridade operacional, a instituição frisou que o serviço Pix foi retomado.

O banco ressaltou ainda que os demais meios de pagamento, assim como todos os produtos e serviços bancários, permaneceram em funcionamento durante o período, sem qualquer intercorrência.

Segundo a instituição, não foram identificados impactos materiais sobre clientes, vazamento de dados sensíveis ou prejuízos à estabilidade financeira do banco.

As apurações sobre o caso seguem em andamento, e a administração afirma que manterá o mercado informado sobre eventuais desdobramentos, em conformidade com seu compromisso de transparência.

Nubank vai falir? Entenda os rumores que circulam nas redes | O POVO NEWS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar