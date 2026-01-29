BNB diz que serviço de Pix voltou após ataque hacker

O Banco do Nordeste (BNB) havia suspendido temporariamente as transações via Pix após identificar um ataque hacker em sua infraestrutura na última segunda-feira, 26 / Crédito: Ana Luiza Ferrão

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) informou que normalizou as transações via Pix após um ataque hacker identificado em sua infraestrutura tecnológica. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O serviço havia sido suspenso de forma temporária e preventiva enquanto as equipes técnicas avaliavam a extensão do incidente e trabalhavam para garantir a segurança do sistema.

Em comunicado, o BNB disse que o incidente de segurança cibernética, divulgado na segunda-feira, 26 de janeiro, foi “devidamente contido a partir da implantação imediata dos protocolos internos de resposta”.

Após a contenção, a instituição reforçou seus mecanismos de proteção, com novas camadas de monitoramento, validação de acessos e fortalecimento dos controles da infraestrutura tecnológica. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Com a verificação da plena integridade operacional, a instituição frisou que o serviço Pix foi retomado. O banco ressaltou ainda que os demais meios de pagamento, assim como todos os produtos e serviços bancários, permaneceram em funcionamento durante o período, sem qualquer intercorrência.