BC: inadimplência média no crédito livre sobe 5,4% em dezembro, de 5,3% em novembro

A taxa média de inadimplência nas operações de crédito livre oscilou de 5,3% em novembro (dado revisado, de 5,0%) para 5,4% em dezembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 29. A taxa para pessoas físicas subiu de 6,6% (dado revisado, de 6,3%) para 6,9%. A das empresas permaneceu em 3,2% - o dado de novembro foi revisado, de 2,9% para 3,2%. A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 2,3% para 2,2% de novembro para dezembro.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,0% (dado revisado, de 3,8%) para 4,1%.

Spread médio O spread médio em operações de crédito livre caiu de 33,8 pontos (dado revisado, de 33,2 pontos) em novembro para 33,6 pontos em dezembro, informou o BC. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais. O spread médio no segmento de pessoa física oscilou de 46,8 pontos (dado revisado, de 45,7 pontos) para 46,3 pontos. Nas operações de empresas, aumentou de 11,4 pontos para 11,8 pontos no mesmo período.