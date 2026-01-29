Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC: crédito para habitação PF sobe 1% em dezembro e avança 11,9% em 2025

BC: crédito para habitação PF sobe 1% em dezembro e avança 11,9% em 2025

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em dezembro, na comparação com novembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 29. O saldo atingiu R$ 1,306 trilhão, uma alta de 11,9% em 2025.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,9% em dezembro, para R$ 397,871 bilhões. No ano passado, subiu 15,9%.

Saldo de crédito PJ com recursos do BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas ou pessoa jurídica (PJ) aumentou 3,2% em dezembro, na comparação com novembro. O estoque atingiu R$ 482,111 bilhões, uma alta de 10,9% em 2025.

As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 3,9% em dezembro. O financiamento de investimentos aumentou 3,1%, e o crédito para capital de giro cresceu 6,8% na mesma comparação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar