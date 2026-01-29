BC: crédito para habitação PF sobe 1% em dezembro e avança 11,9% em 2025

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em dezembro, na comparação com novembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 29. O saldo atingiu R$ 1,306 trilhão, uma alta de 11,9% em 2025.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,9% em dezembro, para R$ 397,871 bilhões. No ano passado, subiu 15,9%.