BC: crédito para habitação PF sobe 1% em dezembro e avança 11,9% em 2025
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em dezembro, na comparação com novembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 29. O saldo atingiu R$ 1,306 trilhão, uma alta de 11,9% em 2025.
O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,9% em dezembro, para R$ 397,871 bilhões. No ano passado, subiu 15,9%.
Saldo de crédito PJ com recursos do BNDES
O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas ou pessoa jurídica (PJ) aumentou 3,2% em dezembro, na comparação com novembro. O estoque atingiu R$ 482,111 bilhões, uma alta de 10,9% em 2025.
As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 3,9% em dezembro. O financiamento de investimentos aumentou 3,1%, e o crédito para capital de giro cresceu 6,8% na mesma comparação.