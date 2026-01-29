BC: concessões no crédito livre sobem 20,2% em dezembro ante novembro, alta foi de 9% em 2025
As concessões de crédito livre dos bancos subiram 20,2% em dezembro de 2025, na comparação com novembro, para R$ 701,3 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 29. Elas cresceram 9,0% em 2025. Os dados não têm ajuste sazonal.
Concessões para pessoas físicas subiram 7% no mês, para R$ 361,2 bilhões. No ano, avançaram 10,6%.
As concessões para empresas avançaram 38,3%, para R$ 340,1 bilhões. Em 2025, subiram 7,2%.
A taxa média de juros no crédito livre passou de 47,3% em novembro (revisada) para 47,2% em dezembro. Em dezembro de 2024, a taxa era de 40,7%.
O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 60,5% (revisado) para 60,1%. A taxa cobrada das empresas subiu de 24,5% em novembro para 25,0% em dezembro.
A taxa do cheque especial recuou de 140,6% (revisada) para 138,6%. A do crédito pessoal total saiu de 52,6% (revisada) para 54,2%.
O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 27,0% (revisado) para 26,4%.
A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 32,3% (revisada) para 32,4%. Em dezembro de 2024, estava em 28,5%.
O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,6% (revisado) para 23,4%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.