BC: concessões no crédito livre sobem 20,2% em dezembro ante novembro, alta foi de 9% em 2025

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 20,2% em dezembro de 2025, na comparação com novembro, para R$ 701,3 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 29. Elas cresceram 9,0% em 2025. Os dados não têm ajuste sazonal. Concessões para pessoas físicas subiram 7% no mês, para R$ 361,2 bilhões. No ano, avançaram 10,6%.

As concessões para empresas avançaram 38,3%, para R$ 340,1 bilhões. Em 2025, subiram 7,2%.

A taxa média de juros no crédito livre passou de 47,3% em novembro (revisada) para 47,2% em dezembro. Em dezembro de 2024, a taxa era de 40,7%. O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 60,5% (revisado) para 60,1%. A taxa cobrada das empresas subiu de 24,5% em novembro para 25,0% em dezembro. A taxa do cheque especial recuou de 140,6% (revisada) para 138,6%. A do crédito pessoal total saiu de 52,6% (revisada) para 54,2%.