Apple supera expectativas no 1º Tri 2026 em meio a aumento de vendas de iPhones; ação sobe 1%

A Apple teve lucro líquido de US$ 42,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, segundo balanço publicado pela empresa nesta quinta-feira, 29. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,84, um crescimento de 19% no ano, superando a expectativa de US$ 2,68 de analistas consultados pela FactSet.

A receita foi de US$ 143,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número também ficou acima da estimativa de US$ 138,4 bilhões da FactSet.