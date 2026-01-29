Após redução do gás pela Petrobras, Naturgy anuncia queda de mais 10% à indústria

Após a redução de 7,8% do preço da molécula do gás natural pela Petrobras, anunciado na terça-feira, 27, a Naturgy informou aos seus clientes que a partir de 1º de fevereiro seus preços também terão queda, com destaque para indústrias e Gás Natural Veicular (GNV). A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de 4,44% para os segmentos residencial; 4,61% para o comercial; 12,50% para postos de GNV e de 11,63% para as indústrias.

Para os clientes que moram no interior do estado (Ceg Rio), a redução será de 4,45% para residências, 5,21% para o comércio, 9,84% para postos de GNV e 10,19% para indústrias.