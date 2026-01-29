Apenas nove de 29 segmentos industriais estão confiantes na economia do País

Industriais nordestinos são os que apresentam maiores índices de confiança no cenário econômico do País / Crédito: FÁBIO LIMA

Apenas nove de 29 segmentos industriais estão confiantes em janeiro, conforme levantamento intitulado Resultados Setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgados pela Confederação Nacional da Industria (CNI). O número é contudo superior ao da última pesquisa quando esse número era de sete.

"Os resultados de janeiro não trazem mudanças relevantes em relação à leitura de falta de confiança observada ao longo de 2025. A deterioração da confiança pode ser explicada pelo processo de desaceleração da economia, pela forte entrada de produtos importados, que captura parte relevante da demanda doméstica por bens industriais, e pelos efeitos dos juros elevados sobre o setor produtivo", cita Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

Para esta edição do ICEI Setorial, a CNI consultou 1.642 empresas: sendo 671 de pequeno porte; 587 de médio porte; e 384 de grande porte, entre 5 e 14 de janeiro de 2026. É considerado como sendo de confiança quando o índice supera os 50 pontos. Entre as pequenas indústrias, o índice permaneceu em 47,9 pontos. Nas indústrias de médio porte, o indicador subiu 0,7 ponto indo para 49 pontos. Por sua vez, entre as grandes empresas o índice subiu 0,4 ponto, indo aos 49,5 pontos.

Segmentos com o menor índice de confiança em janeiro: Metalurgia: 43,7 pontos;

Couros e artefatos de couro: 44,9 pontos;

Celulose e papel: 45 pontos;

Vestuário e acessórios: 45,5 pontos.

Segmentos com o maior índice de confiança em janeiro:

Impressão e reprodução: 53,4 pontos;

Perfumaria, limpeza e higiene pessoal: 52,6 pontos;

Farmoquímicos e farmacêuticos: 52,4 pontos;

Extração de minerais não-metálicos: 51,8 pontos.



