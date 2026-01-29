Antofagasta salta em Londres após elevar produção de cobre e ampliar em 23% a de ouro

A Antofagasta elevou a produção de cobre em 9%, enquanto ampliou a de ouro em 23% no quarto trimestre, diante do ambiente de forte demanda pelos metais. As ações saltavam em Londres, contaminando outras mineradoras em dia de ouro acima da marca de US$ 5.500 a onça-troy e avanço de metais industriais, incluindo o cobre. Em relatório de produção divulgado nesta quinta-feira, 29, a empresa informou que sua produção de cobre no quarto trimestre de 2025 foi de 177.000 toneladas, 9% superior ao trimestre anterior, refletindo um total maior de cobre em todas as quatro operações do grupo.

"As perspectivas para o cobre continuam atraentes - o aumento da demanda é impulsionado pela segurança energética, eletrificação e a crescente adoção de tecnologias modernas, enquanto o crescimento da oferta permanece limitado", disse o CEO da mineradora, Iván Arriagada, no comunicado de desempenho.