Antofagasta salta em Londres após elevar produção de cobre e ampliar em 23% a de ouro
A Antofagasta elevou a produção de cobre em 9%, enquanto ampliou a de ouro em 23% no quarto trimestre, diante do ambiente de forte demanda pelos metais. As ações saltavam em Londres, contaminando outras mineradoras em dia de ouro acima da marca de US$ 5.500 a onça-troy e avanço de metais industriais, incluindo o cobre.
Em relatório de produção divulgado nesta quinta-feira, 29, a empresa informou que sua produção de cobre no quarto trimestre de 2025 foi de 177.000 toneladas, 9% superior ao trimestre anterior, refletindo um total maior de cobre em todas as quatro operações do grupo.
"As perspectivas para o cobre continuam atraentes - o aumento da demanda é impulsionado pela segurança energética, eletrificação e a crescente adoção de tecnologias modernas, enquanto o crescimento da oferta permanece limitado", disse o CEO da mineradora, Iván Arriagada, no comunicado de desempenho.
Os custos líquidos de produção do cobre caíram 27% para o menor nível em cinco ano, informou a companhia.
A produção de ouro pela Antofagasta no quarto trimestre de 2025 foi de 66.300 onças, 23% superior à do trimestre anterior, devido a uma maior contribuição da Centinela Concentrates, no Chile. A produção de ouro para o ano completo de 2025 foi 13% superior ao volume do ano anterior, atingindo 211.300 onças, com maior produção tanto na Centinela Concentrates quanto em Los Pelambres, também em território chileno, informou a companhia.
Perto das 6h46 (de Brasília), as ações da empresa saltavam 5,8% e respondiam pela segunda maior alta porcentual do FTSE 100, de Londres, atrás da 31 Group. Em dia de alta do ouro e prata e avanço dos metais industriais, a Endeavour Mining ganhava 4,8% e a Anglo American subia 3,5%. A Glencore ganhava 3% e a Fresnillo 2,4%.