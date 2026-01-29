Alta do petróleo faz defasagem do diesel subir a 15% e abre espaço para aumento, diz Abicom

A alta do preço do petróleo no mercado internacional puxou o preço do diesel para cima, aumentando a diferença em relação ao valor praticado nas refinarias brasileiras. Em média, o preço do diesel está 15% acima da paridade de importação (PPI) no País, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Para operar no mesmo patamar do mercado externo - que vê aumentar o preço da commodity enquanto avançam as tensões no Oriente Médio -, a Petrobras poderia aumentar o diesel em R$ 0,50 o litro e a Refinaria de Mataripe, na Bahia, em R$ 0,45 o litro.