Ainda não combinei com Lula data para deixar governo, mas deve ser em fevereiro, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a comentar nesta quinta-feira, 29, que sua saída do ministério deve ocorrer em fevereiro e evitou cravar o nome do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, como seu sucessor. Ele disse que cabe ao presidente fazer o anúncio. "O mês de fevereiro, com certeza", declarou o ministro em entrevista ao portal Metrópoles.

"Dario sempre serviu a governo progressistas. Ele ter passado pelo mercado é ponto para ele, significa que ele traz para o setor público o conhecimento de como funciona setores relevantes. Ele tem um conhecimento realmente abrangente, uma pessoa de formação muito sólida", declarou.