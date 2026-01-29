Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ainda não combinei com Lula data para deixar governo, mas deve ser em fevereiro, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a comentar nesta quinta-feira, 29, que sua saída do ministério deve ocorrer em fevereiro e evitou cravar o nome do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, como seu sucessor. Ele disse que cabe ao presidente fazer o anúncio. "O mês de fevereiro, com certeza", declarou o ministro em entrevista ao portal Metrópoles.

"Dario sempre serviu a governo progressistas. Ele ter passado pelo mercado é ponto para ele, significa que ele traz para o setor público o conhecimento de como funciona setores relevantes. Ele tem um conhecimento realmente abrangente, uma pessoa de formação muito sólida", declarou.

A mudança na equipe econômica ainda depende da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad reafirmou isso e reconheceu que há outros perfis que podem ser cotados para a Fazenda. "Dentro do PT tem muita gente que pode se colocar", disse. O ministro negou eventual resistência ao nome de Dario dentro do Partido dos Trabalhadores.

Anteriormente Haddad já havia sinalizado que pretende deixar a Fazenda em fevereiro, para contribuir com a campanha à reeleição de Lula. Diversos ministros devem anunciar em breve suas saídas para disputar as eleições.

