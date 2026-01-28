Whirpool decepciona em resultados do 4º tri e empresa cita tarifas; ação cai 7%

A Whirlpool teve lucro líquido de US$ 108 milhões no quarto trimestre de 2025, uma queda de 0,9% em relação ao mesmo período em 2024. Já o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,91, aquém do esperado pelos especialistas da FactSet (US$ 1,52). Os resultados foram publicados nesta quarta-feira, 28, após o fechamento do mercado de Nova York.

Nos três meses encerrados em dezembro, a empresa registrou US$ 4,10 bilhões de receita, uma queda em relação aos 4,13 bilhões com o mesmo período no ano anterior. Os números ficaram abaixo o valor de US$ 4,27 bilhões esperado pelo FactSet.