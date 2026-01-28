Vendas da indústria de máquinas sobem 7,3% em 2025, para R$ 299 bilhões, afirma Abimaq

As vendas da indústria de máquinas tiveram no ano passado crescimento de 7,3%, como resultado da reação dos investimentos em bens de capital no País. No total, a receita líquida do setor chegou a R$ 299 bilhões, conforme mostra o balanço final de 2025 divulgado pela Abimaq, a associação dos fabricantes de máquinas e equipamentos. As vendas internas subiram 8,4%, somando R$ 221,7 bilhões. Já as exportações, em dólares, avançaram 5%, para US$ 13,8 bilhões, com embarques, sobretudo, aos vizinhos da América do Sul compensando o impacto do tarifaço nos Estados Unidos.

No ano passado, os investimentos em máquinas e equipamentos no Brasil tiveram alta de 7,9%, para R$ 411 bilhões, incluindo aqui as importações, cujo aumento, em dólares, foi de 8,3%, para US$ 32,2 bilhões.

A Abimaq observa que as indústrias de bens de consumo e extrativas puxaram os investimentos, junto com as obras de infraestrutura. Os produtores agrícolas, cujas compras de máquinas nacionais subiram 6,7%, também ajudaram. A entidade chama a atenção, porém para a queda de 6% dos investimentos em máquinas no último trimestre. As exportações, por sua vez, reagiram após o recuo de 7,8% registrado em 2024, puxadas pelos embarques para a Argentina (aumento de 38,4%), Chile (17%) e Peru (22,5%). Também houve crescimento expressivo, de 74,3%, nas exportações para Cingapura. Por outro lado, houve queda de 9,1% nas vendas aos Estados Unidos, refletindo a elevação das alíquotas pagas pelas máquinas brasileiras no mercado americano. Com isso, a participação dos Estados Unidos nas exportações totais do setor encolheu de 27% para 23% no ano passado.

O balanço da Abimaq mostra também que as máquinas chinesas seguem avançando, já representando quase um terço das importações totais (32,5%) após o crescimento de 12,1% em 2025. Segundo a entidade, as importações de máquinas e equipamentos são 46% do consumo nacional. Essa participação dobrou em uma década, em razão, principalmente, das compras de máquinas chinesas. Dezembro Considerando apenas os resultados de dezembro, as vendas da indústria de máquinas e equipamentos, entre mercado interno e exportações, encolheram 3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na margem - ou seja, ante novembro -, a queda foi de 9,9%, com a receita líquida do setor somando R$ 21,2 bilhões.