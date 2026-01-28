Tesouro passa a ofertar LTN de 36 meses e NTN-F de 5 anos em leilões de 2026

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 28, que vai começar a ofertar dois novos títulos nos leilões de 2026. Uma das novidades é a Letra do Tesouro Nacional (LTN), um título prefixado, com prazo para 36 meses. A outra é a Nota do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) - prefixada com juros semestrais - de cinco anos.

"Essa estrutura contribuirá para um equilíbrio mais adequado entre o risco absorvido pelo mercado e a arrecadação financeira dos leilões", diz o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026. "Ainda, ao longo do ano, o Tesouro Nacional busca lançar um benchmark mais longo de NTN-F, com o objetivo de promover um alongamento gradual dos prazos ofertados ao longo da curva de juros."