Tesouro: Dívida Pública Federal cresce 1,82% em dezembro ante novembro, a R$ 8,635 trilhões

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 1,82% em dezembro, na comparação com novembro, passando de R$ 8,480 trilhões para R$ 8,635 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28_ pelo Tesouro Nacional.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 94,83 bilhões no mês passado. As emissões líquidas somaram R$ 59,93 bilhões.