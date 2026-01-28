Tesla vê queda em lucro, receita e vendas no 4T2025, mas supera previsões e ação sobe 4% em NY

A Tesla teve lucro líquido de US$ 840 milhões no quarto trimestre de 2025, uma queda de 61% em comparação ao ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 0,50, acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,45.

Já a receita teve contração anual de 3%, a US$ 24,9 bilhões, embora também acima dos US$ 24,6 bilhões estimados pela FactSet.