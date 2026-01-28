Tesla vê queda em lucro, receita e vendas no 4T2025, mas supera previsões e ação sobe 4% em NY
A Tesla teve lucro líquido de US$ 840 milhões no quarto trimestre de 2025, uma queda de 61% em comparação ao ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 0,50, acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,45.
Já a receita teve contração anual de 3%, a US$ 24,9 bilhões, embora também acima dos US$ 24,6 bilhões estimados pela FactSet.
A Tesla vendeu 1,64 milhões de veículos elétricos em 2025, uma queda de 9% em relação ao ano completo de 2024, colocando a montadora do bilionário Elon Musk atrás da sua concorrente chinesa BYD, que vendeu 2,26 milhões de veículos elétricos no ano passado. Somente no quarto trimestre, as vendas da Tesla caíram 16%, totalizando cerca de 418 mil entregas.
Após o balanço, a ação da Tesla saltava 4,4% no after hours em Nova York, às 19h24 (de Brasília).
*Com informações da Dow Jones Newswires.