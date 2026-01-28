TCU determina auditoria no BC e 5 instituições financeiras em fiscalização sobre crédito rural

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 28, a realização de auditoria no Banco Central e cinco instituições financeiras como parte de uma fiscalização maior sobre as práticas comerciais associadas à concessão de crédito rural. Estão em investigação possíveis atividades irregulares nas operações, incluindo a chamada venda casada. Além do BC, a fiscalização vai ser executada na forma de auditoria operacional no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Banco do Nordeste do Brasil.

No processo votado nesta quarta, uma solicitação do Congresso Nacional, foi apontado para possível contratação acessória, em casos de imposição de seguros ou serviços como condição para a concessão do crédito. Essa é a chamada venda casada.