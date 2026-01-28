Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros têm queda firme à espera de sinais do Copom

Taxas de juros têm queda firme à espera de sinais do Copom

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros negociados na B3 exibiram queda firme no pregão desta quarta-feira, 28, marcada por decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e, mais tarde, do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central - que, mesmo com ampla expectativa de que a Selic permanecerá em 15%, movimentou a curva a termo.

Se, lá fora, a manutenção da meta de Fed Funds na faixa de 3,50% a 3,75% pouco afetou a curva local, mesmo provocando alta dos rendimentos dos Treasuries, por aqui, agentes estão na expectativa de uma mudança na comunicação do BC que sinalize o início do ciclo de afrouxamento monetário em março.

E o alívio dado pelo dólar, que já acumula desvalorização de quase 5% em janeiro ante o real, tem diminuído perspectivas de inflação, elevando, na visão do mercado, a probabilidade de um corte maior da Selic na próxima reunião do Copom, bem como a de uma surpresa na decisão desta quarta.

Segundo cálculos de Luciano Rostagno, estrategista-chefe da EPS Investimentos, no período da tarde, a curva precificava 32% de chance de redução de 25 pontos-base do juro básico nesta quarta, porcentual que na terça era de 24%.

Os trechos curtos e intermediários da curva a termo renovaram mínimas ao longo da segunda etapa da sessão, acompanhando o ânimo dos investidores com a trajetória do câmbio, que pode facilitar o trabalho do BC para trazer a inflação à meta.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,576% no ajuste anterior para 13,515%. O DI para janeiro de 2029 anotou queda de 12,862% no ajuste de terça para 12,78%. O DI para janeiro de 2031 diminuiu a 13,085%, vindo de 13,148% no ajuste.

"Desde ontem temos esse movimento de risco de o BC cortar a Selic hoje. Mas, na margem da margem, não vi novidades para essa queda adicional dos DIs", disse um economista de uma grande Tesouraria à Broadcast. Para ele, existe a possibilidade de que o Copom surpreenda ao reduzir a Selic nesta noite, porque o ajuste não seria um erro de política monetária. "Mas isso é muito improvável, porque seria um grande erro de comunicação", ponderou.

A precificação da curva de juros futuros também passou a embutir chance majoritária de redução de 50 pontos-base da Selic em março, probabilidade que avançou a 53% nesta quarta, ante 24% na terça-feira, observa Rostagno, da EPS. Já a possibilidade de um corte mais comedido, de 25 pontos-base na ocasião, diminuiu de 76% para 47%.

"O enfraquecimento do dólar no mercado internacional e também no Brasil parece estar favorecendo apostas de que o BC pode surpreender hoje, ou que deve pelo menos deixar a porta aberta para começar em março", disse o estrategista. "À medida que o dólar perde força, há perspectiva de uma inflação mais baixa, o que pavimenta o caminho para o BC cortar os juros", avalia.

Rostagno também vê como pouco provável um ajuste para baixo da Selic já nesta quarta, mas aguarda indicações do Copom que possam preparar o terreno para o alívio monetário em março - cenário-base da EPS, que prevê redução de 0,5 ponto da taxa no próximo encontro do Copom. Uma dessas sinalizações pode ser a retirada do termo "bastante prolongado" como horizonte de permanência do juro em patamar restritivo, diz ele.

Já nos Estados Unidos, em definição sem surpresas, mas com dois votos dissidentes a favor de corte de 25 pontos-base, o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) manteve inalterada a meta dos Fed Funds. Em coletiva após a decisão, o presidente do BC americano, Jerome Powell, persistiu no tom cauteloso, ao afirmar que a economia dos EUA mostra ritmo "sólido" de expansão, enquanto a inflação segue "um tanto elevada", e que o mercado de trabalho do país está se estabilizando.

O comunicado do Fed que acompanhou a decisão foi considerado 'hawkish' por Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, ao reconhecer o avanço da atividade, a estabilização da piora no desemprego e manifestar o incômodo com a inflação. "No final das contas, apesar da dissidência, avaliamos que o comunicado foi duro, e afasta em alguma maneira a perspectiva de cortes já na próxima reunião da autoridade", avaliou Sanchez.

Por fim, sem impacto na curva, o Tesouro Nacional divulgou nesta quarta o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 e dados de dezembro da Dívida Pública Federal (DPF). A dívida cresceu 1,82% entre novembro e o último mês, a R$ 8,635 trilhões. No PAF, o Tesouro projeta que a necessidade de financiamento para este ano é de R$ 1,678 trilhão, o que implica em emissão média semanal de R$ 33 bilhões para rolagem total dos vencimentos, calcula Ítalo Franca, especialista em política fiscal do Santander.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar