Skaf: Selic em 15% por período longo gera asfixia e deixa Brasil em limite exaustivo

A permanência da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano por um período prolongado, ampliada nesta quarta-feira, 28, pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, provoca um "quadro de asfixia" prejudicial às empresas e ao investimento, criticou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Em carta dirigida ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Skaf diz que as decisões do Banco Central são norteadas por "rigor técnico", mas que o Brasil "atingiu um limite exaustivo", com inflação próxima a 5% ao ano, mas juros reais que rondam os 10%.