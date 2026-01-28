Powell: tarifas podem ter provocado apenas um aumento pontual nos preços nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ter provocado apenas um "aumento pontual" nos preços. Segundo ele, a maior parte do aumento nos preços dos bens nos EUA é devido às tarifas. No entanto, esse deve ser um evento único.

"O núcleo do PCE está rodando um pouco acima de 2%, excluindo os efeitos das tarifas sobre os bens. Se olharmos além dos bens e observarmos os serviços, veremos uma desinflação contínua em todas as categorias", disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, 28.