Powell, questionado sobre conselhos para o próximo presidente do Fed: fique longe de políticos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, aconselhou seu sucessor a ficar longe de políticos. Mas, no geral, ele evitou antecipar como seria um processo de transição na autoridade monetária mais monitorada do mundo. "Honestamente, eu diria algumas coisas (a meu sucessor). Fique longe de políticos", disse Powell, em coletiva de imprensa, ao ser questionado quais conselhos daria para o futuro presidente do Fed.

Ele defendeu ainda a importância de um trabalho árduo junto ao Congresso dos Estados Unidos e a qualidade do quadro funcional do Fed. "Nem todo mundo é perfeito, mas não há um melhor quadro de profissionais mais dedicados ao bem-estar público do que os que trabalham no Fed", avaliou o presidente do Fed.