Powell prega atenção à inflação nos EUA e diz para não ser declarada vitória antes da hora

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou para a necessidade de a autoridade monetária permanecer atenta aos efeitos das tarifas na inflação dos Estados Unidos e não declarar vitória antes da hora. Segundo ele, os efeitos do Dia da Libertação, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as novas políticas comerciais de Washington, foram menores do que o esperado, em parte, pelo fato de os outros países não terem retaliado os EUA com mais taxas. "E isso realmente importou também", disse, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira.

Powell pontuou que não se sabia quão rápido seria o repasse das tarifas para os consumidores e que, no contexto atual, muitas empresas estão bastante comprometidas em repassar o restante da taxação de Trump.