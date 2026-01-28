Powell: economia dos EUA se expandiu em um ritmo sólido; inflação segue um tanto elevada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a economia dos Estados Unidos expandiu-se a um ritmo sólido no ano passado e está entrando em 2026 com uma "base firme". "Embora os ganhos de emprego tenham permanecido baixos, a taxa de desemprego mostrou alguns sinais de estabilização e a inflação permanece um pouco elevada", disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, 28. Ele reafirmou que os dirigentes do Fed seguem focados em atingir o duplo mandato, de máximo emprego e estabilidade dos preços. "Vemos a atual postura da política monetária como apropriada para promover o progresso em direção aos nossos objetivos de máximo emprego e inflação de 2%", disse.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) manteve nesta quarta os juros inalterados na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, conforme amplamente esperado.

A decisão, contudo, não foi unânime. Dois dirigentes com direito a voto - os diretores Stephen Miran e Christopher Waller - divergiram da maioria. Ambos defenderem um corte de 25 pontos-base. Apoio expressivo no FOMC O presidente do Federal Reserve afirmou que houve "apoio expressivo" no FOMC para a manutenção dos juros norte-americanos, após a sequência de três cortes. Ele disse que até os dirigentes que não concordaram com a decisão demonstram apoio.

"Houve um amplo apoio no Comitê para manter a posição de hoje, amplo, eu diria, incluindo entre os que não votam", disse Powell. "Claro, algumas pessoas queriam cortar e discordaram, mas o Comitê estava bastante a favor de manter a posição hoje", acrescentou. Sinalizações O presidente do Federal Reserve descartou dar sinalizações quanto ao rumo futuro dos juros nos Estados Unidos. De acordo com ele, as decisões se darão reunião a reunião.

"Estamos bem posicionados enquanto tomamos decisões reunião por reunião, analisando os dados que chegam, a perspectiva em evolução e tudo mais", disse Powell. Conforme o dirigente, ainda há alguma tensão entre emprego e inflação, mas é menor do que antes. "Acredito que os riscos de alta para a inflação e os riscos de baixa provavelmente diminuíram um pouco", afirmou. "Então, estaremos analisando isso. Encontraremos nosso caminho à medida que os dados evoluírem", afirmou. O presidente do Fed disse que as taxas norte-americanas estão no limite superior da faixa neutra. No entanto, ponderou, é "difícil dizer atualmente, com base em dados, que a política é significativamente restritiva, podendo ser considerada neutra ou, no mínimo, um tanto restritiva".

Segundo Powell, a perspectiva para atividade econômica "melhorou claramente" desde a última reunião do Fed, em dezembro. A força de trabalho diminuiu, mas a demanda por mão de obra nos EUA também reduziu, disse. "Dados que chegaram nos mostram clara melhora nas projeções para o crescimento", afirmou. "No geral, temos uma previsão econômica mais otimista do que tínhamos em dezembro", avaliou. Efeitos do shutdown