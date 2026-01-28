Powell: déficit dos EUA é insustentável; cenário fiscal precisa ser revisto

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o déficit fiscal dos Estados Unidos está em um "caminho insustentável". "O nível da dívida não é insustentável. É muito sustentável, mas o caminho é insustentável, e quanto mais cedo trabalharmos nisso, melhor", disse Powell, a jornalistas, no período da tarde desta quarta-feira.

Sobre os impactos da inteligência artificial (IA) nas decisões de política monetária, o dirigente afirmou que o Fed está "totalmente atento", mas que ainda há muito aprendizado sobre a nova tecnologia. "Estamos muito conscientes da possibilidade de que essa maior produtividade possa persistir, e também que possa não persistir", disse.