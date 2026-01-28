Petróleo fecha em alta, com escalada de tensões no Irã, de olho em Fed e no dólar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 28, em sessão marcada pela expectativa com a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O aumento das tensões no Oriente Médio seguindo declarações de líderes sinalizando uma escalada aumentaram os prêmios de risco da commodity, no entanto, o efeito foi limitado nos preços pelo avanço do dólar, que se recupera das fortes quedas dos últimos dias. O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 1,31% (US$ 0,82), a US$ 63,21 o barril. Já o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), fechou em alta de 1,17% (US$ 0,78), a US$ 67,37 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã ao afirmar que uma "grande armada" naval está se deslocando rapidamente em direção ao país. Trump disse que a frota é "maior do que a enviada à Venezuela" e é liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, afirmou que os "dias do governo iraniano estão contados".

Nigel Green, CEO do Grupo deVere, afirma: "Os mercados de energia precificam o risco antes que ele se materialize. Uma ameaça crível ao fornecimento iraniano aperta imediatamente o equilíbrio global do petróleo e força os operadores a precificar cenários de interrupção que podem movimentar o óleo bruto em dezenas de dólares, e não em valores de um dígito", aponta. Ele continua: "O Irã permanece um fornecedor crucial, tanto por meio de exportações oficiais quanto por fluxos paralelos. Qualquer escalada, seja por meio de ataques diretos, retaliação contra o transporte marítimo ou intensificação da aplicação de sanções, ameaça o petróleo bruto do qual os mercados globais dependem." Trump afirmou ainda que o Iraque não receberá ajuda americana se eleger novamente Nouri al-Maliki como primeiro-ministro. No país, a Chevron está pressionando o Iraque a melhorar os retornos no gigantesco campo petrolífero de West Qurna 2 como condição para comprar o projeto da Lukoil, da Rússia.