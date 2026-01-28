Para a Fitch, Caso Master ilustra riscos de ambiente de governança mais fraca

O imbróglio envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB) ilustra os riscos de um ambiente competitivo que alimente controles de governanças mais fracos, avalia a Fitch Ratings, em relatório sobre o setor bancário em países emergentes.

A agência de classificação alerta que instituições financeiras pequenas, com crescimento rápido, podem subestimar os riscos e manter uma treinamento insuficiente de seus funcionários. "A busca por crescimento e ganho de escala pode levar a um apetite por risco mais agressivo, ao afrouxamento dos controles internos ou a estruturas mais frágeis de governança corporativa", adverte.