PAF: necessidade líquida de financiamento do governo federal em 2026 é de R$ 1,678 tri

A necessidade líquida de financiamento do governo federal deve atingir R$ 1,688 trilhão este ano, segundo o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 28.

Os vencimentos da Dívida Pública Federal (DPF) somam R$ 1,722 trilhão em 2026. Desses, R$ 1,538 trilhão são referentes à Dívida Interna de Mercado, enquanto R$ 33,3 bilhões são da dívida interna. Os encargos da carteira de títulos do Banco Central devem somar R$ 150,4 bilhões.