Ouro fecha em alta, com novo recorde, de olho em economia e geopolítica; prata sobe 7%

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 28, pela sétima sessão consecutiva, subindo acima de US$ 5.300 pela primeira vez e sustentado pela busca por proteção em meio a incertezas econômicas e geopolíticas, apesar da recuperação do dólar no exterior. O movimento também refletiu expectativas em torno da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em espera por decisão. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 4,35%, a US$ 5.303,60 por onça-troy. Na máxima do dia, o metal dourado chegou a ser cotado a US$ 5.323,40.

Já a prata para março avançou 7,15%, a US$ 113,53 por onça-troy.

Analistas do Maybank afirmaram que há uma "confluência de riscos negativos para o dólar neste momento", o que tem favorecido a valorização do ouro e da prata. Segundo eles, a percepção mais frágil sobre a moeda americana tem incentivado a migração para metais preciosos, que se tornam mais baratos para investidores detentores de outras divisas. Na mesma linha, Soojin Kim, do MUFG, avaliou que a forte alta do ouro reflete um ambiente de maior risco econômico e geopolítico, incluindo mudanças na política dos EUA e tensões nos mercados de títulos. Para a analista, esse cenário tem alimentado uma "operação de desvalorização cambial", com investidores buscando refúgio fora de ativos tradicionais mais voláteis. O Deutsche Bank destacou que o avanço do metal pode ganhar tração adicional ao longo do ano e alcançar marca de US$ 6.000 por onça-troy. Segundo o banco, o rali considera também fatores estruturais de investimento, como o aumento das alocações em reservas oficiais e o maior interesse por ativos reais e não atrelados ao dólar.