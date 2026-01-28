Na Alemanha, índice de confiança do consumidor GFK melhora a -24,1 em fevereiro

O pessimismo do consumidor alemão diminuiu levemente diante de sinais melhores da economia e da renda. Pesquisa do instituto Gfk em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta quarta-feira, 28, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão melhorará para -24,1 pontos em fevereiro, ante o patamar de -26,9 pontos em janeiro. O resultado surpreendeu analistas consultados pela Factset, que previam leve piora a -27 pontos. O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.