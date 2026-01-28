Motta diz que dará 'celeridade' a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que dará "celeridade" ao Acordo do Mercosul com a União Europeia assim que a mensagem presidencial chegar ao Congresso Nacional. A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com o colégio de líderes da Câmara.

"Sobre o Acordo Mercosul-UE, assim que chegar à Casa, daremos celeridade", escreveu Motta.