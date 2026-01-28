Meta supera em lucro e receita no 4T25, agrada em guidance e ação sobe 5% em NY

A Meta teve lucro líquido de US$ 22,7 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 20,83 bilhões do mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 8,88, superando a estimativa de consenso da FactSet de US$ 8,21 - e acima dos US$ 8,02 do ano anterior.

Já a receita do trimestre atingiu US$ 59,9 bilhões, também além das expectativas de US$ 58,5 bilhões dos analistas, subindo 24% no ano.