M. Dias Branco fará feirão de vagas de emprego em Maracanaú no dia 4 de fevereiro

M, Dias Branco tem mais de 70 anos de mercado e é uma das maiores empregadoras do Estado / Crédito: Samuel Setubal

A M. Dias Branco está com vagas abertas para início imediato para o cargo de auxiliar de produção, destinadas à unidade de Maracanaú (CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A seleção acontecerá no formato de um feirão de vagas a ser realizado no dia 4 de fevereiro, das 9h às 14h, no Sine/IDT de Maracanaú, no Distrito Industrial, próximo ao Hospital Ana Lima.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO Para se candidatar, é necessário levar documento de identificação com foto e currículo atualizado, além de comprovante de ensino médio completo. Os benefícios incluem Plano de Saúde e Odontológico, Vale-Alimentação, descontos em empresas parceiras, Wellhub (Gympass), Paternidade estendida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O salário é compatível ao mercado. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas no site da empresa. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo

A companhia detém marcas como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, no Brasil, além das Las Acacias no Uruguai, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas. Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos.

