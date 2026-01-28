M. Dias Branco fará feirão de vagas de emprego em Maracanaú no dia 4 de fevereiro

M. Dias Branco fará feirão de vagas de emprego em Maracanaú no dia 4 de fevereiroOportunidades são para a área de produção com início imediato e também estão destinadas às pessoas com deficiência
A M. Dias Branco está com vagas abertas para início imediato para o cargo de auxiliar de produção, destinadas à unidade de Maracanaú (CE).
A seleção acontecerá no formato de um feirão de vagas a ser realizado no dia 4 de fevereiro, das 9h às 14h, no Sine/IDT de Maracanaú, no Distrito Industrial, próximo ao Hospital Ana Lima.
Para se candidatar, é necessário levar documento de identificação com foto e currículo atualizado, além de comprovante de ensino médio completo. Os benefícios incluem Plano de Saúde e Odontológico, Vale-Alimentação, descontos em empresas parceiras, Wellhub (Gympass), Paternidade estendida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O salário é compatível ao mercado. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas no site da empresa.
A empresa foi fundada em 1953 e é signatária do Pacto Global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3. Atualmente, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões.
A companhia possui 22 indústrias, sendo 14 fábricas de massas, biscoitos e outros alimentos; sete moinhos de trigo e duas fábricas de cremes e gorduras vegetais, além de 25 filiais comerciais, que distribuem seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.Sediada em Eusébio (CE), a M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos, massas e granolas.
A companhia detém marcas como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, no Brasil, além das Las Acacias no Uruguai, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas.
Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos.