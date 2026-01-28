Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

M. Dias Branco fará feirão de vagas de emprego em Maracanaú no dia 4 de fevereiro

Oportunidades são para a área de produção com início imediato e também estão destinadas às pessoas com deficiência
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Tipo Notícia

A M. Dias Branco está com vagas abertas para início imediato para o cargo de auxiliar de produção, destinadas à unidade de Maracanaú (CE).

A seleção acontecerá no formato de um feirão de vagas a ser realizado no dia 4 de fevereiro, das 9h às 14h, no Sine/IDT de Maracanaú, no Distrito Industrial, próximo ao Hospital Ana Lima.

Para se candidatar, é necessário levar documento de identificação com foto e currículo atualizado, além de comprovante de ensino médio completo. Os benefícios incluem Plano de Saúde e Odontológico, Vale-Alimentação, descontos em empresas parceiras, Wellhub (Gympass), Paternidade estendida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O salário é compatível ao mercado. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas no site da empresa.

A empresa foi fundada em 1953 e é signatária do Pacto Global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3. Atualmente, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões.

A companhia possui 22 indústrias, sendo 14 fábricas de massas, biscoitos e outros alimentos; sete moinhos de trigo e duas fábricas de cremes e gorduras vegetais, além de 25 filiais comerciais, que distribuem seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.Sediada em Eusébio (CE), a M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos, massas e granolas.

A companhia detém marcas como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, no Brasil, além das Las Acacias no Uruguai, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas.

Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos.

