INSS fechado? Atendimento é suspenso até sexta, dia 30; entenda

INSS realizou atendimentos extras aos finais de semana para minimizar o impacto. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estará com atendimento presencial suspenso a partir desta quarta-feira, dia 28, até sexta-feira, dia 30. As plataformas digital também ficarão fora do ar até o dia 31.

De acordo com o Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, o procedimento é necessário para atualização programada dos sistemas previdenciários.

"A medida é necessária para a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços", informou. Os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS (site e aplicativo) e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o sábado, dia 31.

Para minimizar o impacto, o INSS informou que realizou atendimentos extras nos finais de semana dos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro, com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária do atendimento presencial. Como fica o calendário de pagamento do INSS? Apesar do atendimento presencial e digital estarem suspensos, o calendário de pagamentos da aposentadoria devem seguir o fluxo normalmente. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.

