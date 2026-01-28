INSS fechado? Atendimento é suspenso até sexta, dia 30; entenda

INSS fechado? Atendimento é suspenso até sexta, dia 30; entendaAlém das agências fechadas, os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS (site e aplicativo) e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o sábado, dia 31.
Resumo
Plataformas digitais (Meu INSS e Central 135) indisponíveis até 31 de janeiro.
Atualização programada dos sistemas previdenciários pela Dataprev.
Objetivo é modernizar os sistemas, garantindo estabilidade e segurança.
INSS realizou atendimentos extras aos finais de semana para minimizar o impacto.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estará com atendimento presencial suspenso a partir desta quarta-feira, dia 28, até sexta-feira, dia 30. As plataformas digital também ficarão fora do ar até o dia 31.
De acordo com o Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, o procedimento é necessário para atualização programada dos sistemas previdenciários.
"A medida é necessária para a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços", informou.
Os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS (site e aplicativo) e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o sábado, dia 31.
Para minimizar o impacto, o INSS informou que realizou atendimentos extras nos finais de semana dos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro, com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária do atendimento presencial.
Como fica o calendário de pagamento do INSS?
Apesar do atendimento presencial e digital estarem suspensos, o calendário de pagamentos da aposentadoria devem seguir o fluxo normalmente.
As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.
Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.
Os pagamentos de até um salário mínimo começarão nesta segunda, 26 de janeiro, e estão previstos para terminarem no dia 6 de fevereiro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro e também estão previstos para encerrarem no dia 6.
Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo
- FINAL 1 ----- 26/JANEIRO
- FINAL 2 ----- 27/JANEIRO
- FINAL 3 ----- 28/JANEIRO
- FINAL 4 ----- 29/JANEIRO
- FINAL 5 ----- 30/JANEIRO
- FINAL 6 ----- 2/FEVEREIRO
- FINAL 7 ----- 3/FEVEREIRO
- FINAL 8 ----- 4/FEVEREIRO
- FINAL 9 ----- 5/FEVEREIRO
- FINAL 0 ----- 6/FEVEREIRO
Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
- FINAL 1 E 6 ----- 2/FEVEREIRO
- FINAL 2 E 7 ----- 3/FEVEREIRO
- FINAL 3 E 8 ----- 4/FEVEREIRO
- FINAL 4 E 9 ----- 5/FEVEREIRO
- FINAL 5 E 0 ----- 6/FEVEREIRO
Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente