Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

INSS fechado? Atendimento é suspenso até sexta, dia 30; entenda

INSS fechado? Atendimento é suspenso até sexta, dia 30; entenda

Além das agências fechadas, os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS (site e aplicativo) e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o sábado, dia 31.
Atualizado às Autor Irna Cavalcante
Autor
Irna Cavalcante Repórter no OPOVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Atendimento presencial do INSS suspenso de 28 a 30 de janeiro.

Plataformas digitais (Meu INSS e Central 135) indisponíveis até 31 de janeiro.

Atualização programada dos sistemas previdenciários pela Dataprev.

Objetivo é modernizar os sistemas, garantindo estabilidade e segurança.

INSS realizou atendimentos extras aos finais de semana para minimizar o impacto.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estará com atendimento presencial suspenso a partir desta quarta-feira, dia 28, até sexta-feira, dia 30. As plataformas digital também ficarão fora do ar até o dia 31.  

De acordo com o Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, o procedimento é necessário para atualização programada dos sistemas previdenciários.

"A medida é necessária para a modernização dos sistemas, garantindo maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços", informou.

Os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS (site e aplicativo) e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o sábado, dia 31.

Para minimizar o impacto, o INSS informou que realizou atendimentos extras nos finais de semana dos dias 17 e 18 e 24 e 25 de janeiro, com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária do atendimento presencial. 

Como fica o calendário de pagamento do INSS?

Apesar do atendimento presencial e digital estarem suspensos,  o calendário de pagamentos da aposentadoria devem seguir o fluxo normalmente. 

As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.

Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.

 

 

Os pagamentos de até um salário mínimo começarão nesta segunda, 26 de janeiro, e estão previstos para terminarem no dia 6 de fevereiro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro e também estão previstos para encerrarem no dia 6.

Leia mais

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo

  • FINAL 1 ----- 26/JANEIRO
  • FINAL 2 ----- 27/JANEIRO
  • FINAL 3 ----- 28/JANEIRO
  • FINAL 4 ----- 29/JANEIRO
  • FINAL 5 ----- 30/JANEIRO
  • FINAL 6 ----- 2/FEVEREIRO
  • FINAL 7 ----- 3/FEVEREIRO
  • FINAL 8 ----- 4/FEVEREIRO
  • FINAL 9 ----- 5/FEVEREIRO
  • FINAL 0 ----- 6/FEVEREIRO

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

  • FINAL 1 E 6 ----- 2/FEVEREIRO
  • FINAL 2 E 7 ----- 3/FEVEREIRO
  • FINAL 3 E 8 ----- 4/FEVEREIRO
  • FINAL 4 E 9 ----- 5/FEVEREIRO
  • FINAL 5 E 0 ----- 6/FEVEREIRO

Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

INSS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar