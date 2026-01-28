Inscrições para concurso da Câmara começam nesta quinta

Os interessados devem realizar a candidatura até as 18h do dia 20 de fevereiro e realizar o pagamento da taxa de R$ 150,00 / Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Resumo Inscrições abertas a partir desta quinta-feira (29) para o concurso da Câmara dos Deputados, no cargo de Policial Legislativo Federal.



Vagas e salário: são 40 vagas imediatas e 40 para cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, incluindo adicional de periculosidade.



Prazo e taxa: inscrições até 20 de fevereiro, pelo site da banca organizadora, com taxa de R$ 150, pagável até 12 de março.



Requisitos: diploma de nível superior em qualquer área e CNH categoria B; dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais.



Etapas do concurso: provas objetiva e discursiva em 26 de abril, seguidas de TAF, avaliações psicológica e médica, além de investigação social.



Formação e estabilidade: aprovados passam por curso presencial de até 480 horas, com auxílio de 50% do salário, e ingressam em regime estatutário, com estabilidade após o estágio probatório. Estarão abertas, a partir das 10 horas desta quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, focado no cargo de Policial Legislativo Federal.

O certame, que busca preencher 40 vagas imediatas e outras 40 para formação de cadastro de reserva, oferece uma remuneração inicial de R$ 21.328,08, valor que já contempla o adicional de periculosidade.

Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pelo site da banca organizadora até as 18h do dia 20 de fevereiro, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição fixada em R$ 150, que poderá ser quitada até 12 de março. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos precisam apresentar diploma de nível superior em qualquer área de formação, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O regime de trabalho exige dedicação integral e exclusiva, com jornada de 40 horas semanais que podem ser cumpridas em expediente administrativo ou em escalas de plantão, impossibilitando que o aprovado exerça qualquer outra atividade remunerada, seja no setor público ou privado.

A contratação será realizada sob o regime estatutário, garantindo a estabilidade após o estágio probatório, e a validade da seleção será de dois anos, com possibilidade de renovação por igual período. O processo de seleção dos novos policiais legislativos será rigoroso e composto por múltiplas etapas, iniciando com as provas objetivas e discursivas marcadas para o dia 26 de abril. Os exames serão aplicados simultaneamente em Brasília e em todas as capitais brasileiras.