Inscrições para concurso da Câmara começam nesta quinta

Com salário de R$ 21 mil, concurso da Câmara dos Deputados abre inscrições nesta quintaEstão sendo ofertadas 40 vagas imediatas para Policial Legislativo Federal, além de outras 40 para formação de cadastro de reserva
Resumo
Vagas e salário: são 40 vagas imediatas e 40 para cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, incluindo adicional de periculosidade.
Prazo e taxa: inscrições até 20 de fevereiro, pelo site da banca organizadora, com taxa de R$ 150, pagável até 12 de março.
Requisitos: diploma de nível superior em qualquer área e CNH categoria B; dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais.
Etapas do concurso: provas objetiva e discursiva em 26 de abril, seguidas de TAF, avaliações psicológica e médica, além de investigação social.
Formação e estabilidade: aprovados passam por curso presencial de até 480 horas, com auxílio de 50% do salário, e ingressam em regime estatutário, com estabilidade após o estágio probatório.
Estarão abertas, a partir das 10 horas desta quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, focado no cargo de Policial Legislativo Federal.
O certame, que busca preencher 40 vagas imediatas e outras 40 para formação de cadastro de reserva, oferece uma remuneração inicial de R$ 21.328,08, valor que já contempla o adicional de periculosidade.
Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pelo site da banca organizadora até as 18h do dia 20 de fevereiro, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição fixada em R$ 150, que poderá ser quitada até 12 de março.
Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos precisam apresentar diploma de nível superior em qualquer área de formação, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.
O regime de trabalho exige dedicação integral e exclusiva, com jornada de 40 horas semanais que podem ser cumpridas em expediente administrativo ou em escalas de plantão, impossibilitando que o aprovado exerça qualquer outra atividade remunerada, seja no setor público ou privado.
Passo a passo do processo seletivo
A contratação será realizada sob o regime estatutário, garantindo a estabilidade após o estágio probatório, e a validade da seleção será de dois anos, com possibilidade de renovação por igual período.
O processo de seleção dos novos policiais legislativos será rigoroso e composto por múltiplas etapas, iniciando com as provas objetivas e discursivas marcadas para o dia 26 de abril. Os exames serão aplicados simultaneamente em Brasília e em todas as capitais brasileiras.
Após a fase intelectual, os aprovados passarão por teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, exames de saúde física e mental, além de uma sindicância de vida pregressa e investigação social.
O edital também prevê um sistema de cotas, reservando 10 vagas para candidatos pretos e pardos, duas para pessoas com deficiência, uma para indígenas e uma para quilombolas dentro do quantitativo de vagas imediatas.
A fase final do concurso consiste em um programa de formação profissional de caráter presencial e em tempo integral, com carga horária de até 480 horas. Durante esse período de treinamento, os candidatos terão direito a um auxílio financeiro correspondente a 50% do salário total do cargo.
Somente após a conclusão com aproveitamento de todas essas etapas é que os selecionados serão efetivados na carreira técnica legislativa da Casa.