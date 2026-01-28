Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inscrições para concurso da Câmara começam nesta quinta

Com salário de R$ 21 mil, concurso da Câmara dos Deputados abre inscrições nesta quinta

Estão sendo ofertadas 40 vagas imediatas para Policial Legislativo Federal, além de outras 40 para formação de cadastro de reserva
Rangel Diniz
Rangel Diniz
Inscrições abertas a partir desta quinta-feira (29) para o concurso da Câmara dos Deputados, no cargo de Policial Legislativo Federal.

Vagas e salário: são 40 vagas imediatas e 40 para cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 21.328,08, incluindo adicional de periculosidade.

Prazo e taxa: inscrições até 20 de fevereiro, pelo site da banca organizadora, com taxa de R$ 150, pagável até 12 de março.

Requisitos: diploma de nível superior em qualquer área e CNH categoria B; dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais.

Etapas do concurso: provas objetiva e discursiva em 26 de abril, seguidas de TAF, avaliações psicológica e médica, além de investigação social.

Formação e estabilidade: aprovados passam por curso presencial de até 480 horas, com auxílio de 50% do salário, e ingressam em regime estatutário, com estabilidade após o estágio probatório.

Estarão abertas, a partir das 10 horas desta quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, focado no cargo de Policial Legislativo Federal

O certame, que busca preencher 40 vagas imediatas e outras 40 para formação de cadastro de reserva, oferece uma remuneração inicial de R$ 21.328,08, valor que já contempla o adicional de periculosidade.

Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pelo site da banca organizadora até as 18h do dia 20 de fevereiro, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição fixada em R$ 150, que poderá ser quitada até 12 de março.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos precisam apresentar diploma de nível superior em qualquer área de formação, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O regime de trabalho exige dedicação integral e exclusiva, com jornada de 40 horas semanais que podem ser cumpridas em expediente administrativo ou em escalas de plantão, impossibilitando que o aprovado exerça qualquer outra atividade remunerada, seja no setor público ou privado.

Passo a passo do processo seletivo

A contratação será realizada sob o regime estatutário, garantindo a estabilidade após o estágio probatório, e a validade da seleção será de dois anos, com possibilidade de renovação por igual período.

O processo de seleção dos novos policiais legislativos será rigoroso e composto por múltiplas etapas, iniciando com as provas objetivas e discursivas marcadas para o dia 26 de abril. Os exames serão aplicados simultaneamente em Brasília e em todas as capitais brasileiras.

Após a fase intelectual, os aprovados passarão por teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, exames de saúde física e mental, além de uma sindicância de vida pregressa e investigação social.

O edital também prevê um sistema de cotas, reservando 10 vagas para candidatos pretos e pardos, duas para pessoas com deficiência, uma para indígenas e uma para quilombolas dentro do quantitativo de vagas imediatas.

A fase final do concurso consiste em um programa de formação profissional de caráter presencial e em tempo integral, com carga horária de até 480 horas. Durante esse período de treinamento, os candidatos terão direito a um auxílio financeiro correspondente a 50% do salário total do cargo. 

Somente após a conclusão com aproveitamento de todas essas etapas é que os selecionados serão efetivados na carreira técnica legislativa da Casa.

