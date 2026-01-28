Ibovespa resiste a NY e sobe 1,52%, aos 184,6 mil pontos, em novo recorde

Há exatamente duas semanas, em 14 de janeiro, o Ibovespa fechou pela primeira vez aos 165 mil pontos, rompendo então a marca recorde, na casa de 164 mil, vista no fechamento de 4 de dezembro. Nessas duas semanas, em que renovou recordes em 8 de 11 sessões, o índice da B3 teve progressão equivalente a 19,5 mil pontos - ou 11,83% no intervalo. Nesta quarta-feira, 28, em nova máxima intradia aos 185.064,76 pontos, saiu de abertura aos 181.920,63, em nível correspondente ao piso do dia, e fechou em alta de 1,52%, aos 184.691,05 pontos, novo recorde para encerramentos. O giro financeiro seguiu reforçado, a R$ 34,1 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 3,26% e, em janeiro, acumula alta de 14,63%, por enquanto a caminho do melhor mês desde novembro de 2020 (+15,90%), há mais de cinco anos.

Conforme esperado, o Federal Reserve manteve nesta tarde a taxa de juros de referência dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75%, após uma sequência de três reduções no ano passado, em setembro, outubro e dezembro. A decisão desta quarta-feira não veio por unanimidade: dois integrantes do comitê de política monetária do Fed, Stephen Miran e Christopher Waller, votaram por redução de 25 pontos - ou 0,25 ponto porcentual - nos juros.

Em comunicado após a decisão, o Fed apontou que a atividade econômica continua a se expandir em ritmo sólido nos Estados Unidos. O BC americano observou também que a taxa de desemprego deu sinais de estabilização, e que a inflação continua em nível ainda um tanto elevado. A perspectiva continua dependente da evolução dos dados, indicou ainda o Fed, em um cenário de incerteza persistente. Após a decisão em linha com o esperado do Fed, a atenção dos investidores se volta, no Brasil, para a decisão e o comunicado desta noite do Comitê de Política Monetária (Copom).

"O destaque da decisão ficou por conta das dissidências de Waller e Miran. A posição de Waller chama atenção, já que ele é considerado um dos principais candidatos à presidência do Fed e vinha afirmando que não havia pressa para reduzir os juros, devido à inflação ainda elevada. O voto dissidente levanta discussões sobre se sua motivação foi puramente econômica ou também política", diz Luis Ferreira, CIO do EFG Private Wealth Management. Ele destaca que, no comunicado, o Fed removeu a menção de que "os riscos de queda para o emprego aumentaram nos últimos meses" e atualizou sua avaliação da economia, afirmando agora que "os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido em ritmo sólido": uma revisão em relação à expressão "ritmo moderado" utilizada em dezembro.

Ferreira aponta ainda que a inflação, na avaliação do Fed, "permanece um pouco elevada", ainda que a referência anterior, de que ela havia aumentado, tenha sido retirada do texto. O Fed também ajustou a descrição do mercado de trabalho, destacando que "os ganhos de empregos permaneceram baixos" e que a taxa de desemprego "mostrou alguns sinais de estabilização", em vez de afirmar que estava subindo, como no comunicado anterior, pontua Ferreira. Após o comunicado do Fed, a curva de juros americana precificava que o próximo corte, de 25 pontos-base, nos juros americanos deve ocorrer apenas no verão do hemisfério norte, na reunião de julho, diz o gestor. Em Nova York, no fechamento, Dow Jones +0,02%, S&P 500 -0,01% e Nasdaq +0,17%.