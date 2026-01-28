Gerdau retoma produção de aço em Maracanaú, no Ceará

GERDAU é uma das principais fornecedoras de aço para a cadeia da construção civil / Crédito: José Paulo Lacerda/CNI/

A unidade da Gerdau em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, retomará oficialmente a produção de aço na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O reinício das atividades na aciaria ocorre após uma paralisação programada de quase dois anos, período em que a planta passou por um processo de modernização tecnológica orçado em R$ 400 milhões.

No Estado, a companhia de origem gaúcha (Porto Alegre, no Rio Grande do Sul), mas que migrou de sede para São Paulo em 2017, possui ainda uma unidade no município de Caucaia.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O movimento sinaliza o fim de um período de incertezas que cercou a unidade em 2024, quando a suspensão temporária das atividades para as obras gerou especulações sobre uma possível saída da empresa do Estado à época. O Grupo chegou a frisar, em 30 de maio de 2024, que não estava reduzindo investimentos no Estado, tal como chegou a ser especulado, quando do anúncio da suspensão das atividades fabris. “Nesse período, é natural que você não consiga produzir aço na planta, porque você tem que parar a fábrica para exatamente modernizá-la. Isso gerou uma leitura de que nós estaríamos saindo do Estado, o que é um grande erro. Muito pelo contrário! Nós estamos dobrando uma aposta no Ceará. Acontece que em um processo de médio prazo e com mão de obra diferente daquela que opera a fábrica, não é possível reaproveitar todos os operadores”, explicou a empresa ao O POVO, no ano do anúncio do investimento.

Também foi dada a garantia, à época, de que os cerca de 300 postos de trabalho seriam repostos com a volta neste ano. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo O projeto da planta de Maracanaú foi noticiado pelo O POVO em maio de 2024, quando foi informado que o principal diferencial da unidade residia na capacidade do laminador, que produz tarugos de 12 metros, item que anteriormente precisava ser trazido de outras regiões. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

Vale lembrar que o aporte de R$ 400 milhões na modernização de unidade fabril em Maracanaú faz parte de um plano de investimentos maior da empresa produtora de aço em todo o País.

Do início da obra, em 2024, até este início de 2026, o pico da obra foi estimado em 400 empregos gerados. Quando do anúncio do aporte no Brasil, segundo a Gerdau, cerca da metade do montante foi para uma nova plataforma de mineração sustentável e o restante na otimização e modernização de plantas produtoras de aço no País. No total, com os projetos em curso, foram estimados mais de 5 mil empregos. Neste caminho de modernização de instalações existentes até a ampliação de novas capacidades de produção, o estado de Minas Gerais teve o maior volume de recursos, cerca de R$ 5 bilhões.