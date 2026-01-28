Fluxo cambial total em janeiro até dia 23 é positivo em US$ 906 milhões, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 906 milhões em janeiro até dia 23, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Banco Central (BC). Em dezembro, houve saída líquida de US$ 12,191 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 3,503 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 45,984 bilhões e vendas no total de US$ 42,481 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.