Fiemg: Manutenção da Selic em 15% preocupa e tende a prolongar efeitos adversos na economia

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa de juros Selic em 15% ao ano. Para a entidade, a decisão preocupa porque "tende a prolongar os efeitos adversos já percebidos na economia, ao restringir investimentos produtivos, encarecer o crédito, elevar os custos de produção e comprometer a competitividade da indústria brasileira e mineira".

"É necessário uma política monetária mais equilibrada, que consiga conciliar o controle da inflação com o estímulo ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento da competitividade da indústria nacional", afirma o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.