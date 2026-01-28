FGV: Índice de Confiança da Indústria sobe 3,5 pontos em janeiro, a 96,1 pontos

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 3,5 pontos em janeiro em comparação a dezembro, para 96,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI avançou 0,9 ponto, para 96,4 pontos.

O economista Stéfano Pacini, do FGV Ibre, afirma que o resultado do mês reflete uma recuperação moderada em relação ao pessimismo do final do ano passado. "Apesar desse resultado positivo, o ambiente macroeconômico ainda é complexo, a política monetária seguirá contracionista por um tempo e esse resultado apenas compensa parte da confiança perdida nos últimos meses de 2025", pondera. Por outro lado, acrescenta, o mercado de trabalho, o câmbio apreciado e uma inflação mais próxima da meta podem ser aliados do setor nos próximos meses.