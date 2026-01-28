Fed vê crescimento sólido, sinais de estabilização do desemprego e inflação 'um tanto elevada'

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notou que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade mostrou expansão em ritmo "sólido" no comunicado de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 28, alterando a classificação em relação ao texto de dezembro, que apontava ritmo "moderado". Os membros do Comitê Geral do Mercado Aberto (FOMC, em inglês) retiraram a menção sobre aumento na taxa de desemprego e pontuaram que ela mostra "alguns sinais de estabilização", ao mesmo tempo em que a inflação "permanece um tanto elevada".

À luz dos dados, o Fed reafirmou que está atento à perspectiva em evolução e o equilíbrio de riscos para ambos os mandatos e reiterou que está fortemente comprometido com o pleno emprego e com o retorno da inflação para a meta de 2%.