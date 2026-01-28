Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada, na faixa entre 3,50% e 3,75%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 28. O movimento era amplamente esperado por analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O BC norte-americano decidiu pela manutenção de juros nesta quarta-feita após três reduções seguidas no ano passado - em setembro, outubro e dezembro.