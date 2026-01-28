Fed mantém também taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, em decisão anunciada nesta quarta-feira, 28.

Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 3,75% e operações compromissadas reversas overnight a 3,50%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.