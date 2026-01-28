Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falha no sistema da Pague Menos desconta Pix indevidamente

Falha no sistema da Pague Menos faz com que clientes tenham Pix descontado indevidamente

Caso aconteceu na quinta-feira, dia 22. A rede de farmácias cearense confirmou a instabilidade pontual e operacional no sistema, mas afirmou que a situação já foi resolvida e que os clientes afetados foram ressarcidos
Rede de farmácias Pague Menos registrou instabilidades em seu site e pagamentos via Pix.
Foram relatadas ofertas de produtos a R$ 1 e chaves Pix direcionando para destinatários não identificados.
A empresa confirmou a instabilidade, mas negou ataque hacker.
A situação foi estabilizada e os clientes afetados foram contatados e ressarcidos.
Nenhum dado cadastral de cliente foi vazado ou comprometido.

A rede de farmácias Pague Menos sofreu com instabilidades no seu site e no pagamento via Pix durante a última quinta-feira, 22 de janeiro.

Foram relatados a oferta de valores muitos baixos, chegando a R$ 1 por produto. Já na hora do pagamento, a chave Pix tinha como destinatário alguém que não aparentava ter ligação com a empresa.

Em nota, a Pague Menos confirmou a identificação de uma instabilidade em seu ambiente digital, mas não confirmou nenhum ataque hacker em seu sistema.

A empresa também declarou que a situação foi estabilizada e que "nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente".

Em relação aos clientes que realizaram compras durante o período, a farmácia afirmou que já foram contatados e tiveram seus pedidos ressarcidos.

Confira a nota da Pague Menos na íntegra:

"A rede de farmácias Pague Menos confirma a identificação de uma instabilidade pontual e operacional em seu ambiente digital, o que já foi corrigido. O processo acabou reativando itens descontinuados e gerando inconsistências no pagamento via Pix.

A situação, no entanto, foi prontamente identificada e contornada, e o ambiente digital totalmente estabilizado. Os clientes impactados já foram contatados e seus pedidos, ressarcidos. Vale ressaltar que nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente.

A Pague Menos reforça seu compromisso com a segurança das informações, a transparência na comunicação e o respeito aos seus clientes".

