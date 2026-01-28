Falha no sistema da Pague Menos desconta Pix indevidamente

A empresa ressalta que nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente no ambiente digital (BARBARA MOIRA/ O POVO) / Crédito: BARBARA MOIRA PARA O POVO EM 04.05.2021

Resumo Rede de farmácias Pague Menos registrou instabilidades em seu site e pagamentos via Pix.

Foram relatadas ofertas de produtos a R$ 1 e chaves Pix direcionando para destinatários não identificados.

A empresa confirmou a instabilidade, mas negou ataque hacker.

A situação foi estabilizada e os clientes afetados foram contatados e ressarcidos.

Nenhum dado cadastral de cliente foi vazado ou comprometido. A rede de farmácias Pague Menos sofreu com instabilidades no seu site e no pagamento via Pix durante a última quinta-feira, 22 de janeiro.

Foram relatados a oferta de valores muitos baixos, chegando a R$ 1 por produto. Já na hora do pagamento, a chave Pix tinha como destinatário alguém que não aparentava ter ligação com a empresa.

Em nota, a Pague Menos confirmou a identificação de uma instabilidade em seu ambiente digital, mas não confirmou nenhum ataque hacker em seu sistema. A empresa também declarou que a situação foi estabilizada e que "nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente". Em relação aos clientes que realizaram compras durante o período, a farmácia afirmou que já foram contatados e tiveram seus pedidos ressarcidos.