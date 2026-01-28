Falha no sistema da Pague Menos desconta Pix indevidamente

Falha no sistema da Pague Menos faz com que clientes tenham Pix descontado indevidamenteCaso aconteceu na quinta-feira, dia 22. A rede de farmácias cearense confirmou a instabilidade pontual e operacional no sistema, mas afirmou que a situação já foi resolvida e que os clientes afetados foram ressarcidos
Resumo
A rede de farmácias Pague Menos sofreu com instabilidades no seu site e no pagamento via Pix durante a última quinta-feira, 22 de janeiro.
Foram relatados a oferta de valores muitos baixos, chegando a R$ 1 por produto. Já na hora do pagamento, a chave Pix tinha como destinatário alguém que não aparentava ter ligação com a empresa.
Em nota, a Pague Menos confirmou a identificação de uma instabilidade em seu ambiente digital, mas não confirmou nenhum ataque hacker em seu sistema.
A empresa também declarou que a situação foi estabilizada e que "nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente".
Em relação aos clientes que realizaram compras durante o período, a farmácia afirmou que já foram contatados e tiveram seus pedidos ressarcidos.
Confira a nota da Pague Menos na íntegra:
"A rede de farmácias Pague Menos confirma a identificação de uma instabilidade pontual e operacional em seu ambiente digital, o que já foi corrigido. O processo acabou reativando itens descontinuados e gerando inconsistências no pagamento via Pix.
A situação, no entanto, foi prontamente identificada e contornada, e o ambiente digital totalmente estabilizado. Os clientes impactados já foram contatados e seus pedidos, ressarcidos. Vale ressaltar que nenhum dado cadastral de cliente vazou ou foi comprometido com o incidente.
A Pague Menos reforça seu compromisso com a segurança das informações, a transparência na comunicação e o respeito aos seus clientes".