EUA: Greer e secretário de Economia do México discutem comércio para revisão conjunta do USMCA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, se reuniu nesta quarta-feira, 28, com o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, para discutir as relações comerciais bilaterais e a próxima revisão conjunta do acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Ambas as partes reconheceram um progresso substancial nos últimos meses e concordaram em continuar o envolvimento intensivo para abordar barreiras não tarifárias, segundo comunicado, além de concordarem em iniciar discussões formais sobre possíveis reformas estruturais e estratégicas do USMCA - incluindo regras de origem mais rigorosas para bens industriais chave, colaboração aprimorada em minerais críticos e maior alinhamento da política comercial externa para defender trabalhadores e combater o dumping.

Tags

EUA

