Estoques de petróleo nos EUA caem 2,295 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,295 milhões de barris, a 423,754 milhões de barris na semana encerrada em 23 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 1 milhão de barris.

Os estoques de gasolina avançaram a 223 mil barris, a 257,213 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1 milhão.