Estoques de petróleo nos EUA caem 2,295 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,295 milhões de barris, a 423,754 milhões de barris na semana encerrada em 23 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 1 milhão de barris.

Os estoques de gasolina avançaram a 223 mil barris, a 257,213 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1 milhão.

Já os estoques de destilados subiram 329 mil, a 132,921 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,4 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,3% para 90,9%, contrariando expectativa de queda a 92,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 278 mil barris, a 24,785 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,696 milhões de barris na semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires

